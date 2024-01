Giappone: terremoto, solidarietà dal governo dell'Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del governo e del popolo della Repubblica orientale dell'Uruguay, il ministero degli Esteri esprime la sua solidarietà al governo e al popolo del Giappone", si legge in una nota del governo uruguaiano dopo il terremoto accaduto ieri in Giappone. "L'ambasciata dell'Uruguay in Giappone, così come la sua sezione consolare, monitorano la situazione e restano attente allo sviluppo degli eventi", si legge nella nota.(Abu)