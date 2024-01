Usa: nuove accuse per senatore Menendez, tangenti per aiutare il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno emesso nuove accuse nei confronti del senatore democratico Bob Menendez, che avrebbe accettato tangenti e utilizzato la sua influenza politica a beneficio del governo del Qatar. Stando agli atti giudiziari, il senatore del New Jersey avrebbe accettato tangenti per decine di migliaia di dollari da parte dell’imprenditore Fred Daibes, sotto forma di pagamenti per mutui ipotecari e di una automobile decappottabile Mercedes. In cambio, Menendez avrebbe sfruttato la sua posizione per aiutare Daibes, che sta sviluppando un complesso residenziale multimilionario a Edgewater, in New Jersey. L’accordo sarebbe stato raggiunto anche a beneficio del governo del Qatar: dopo aver perso alcuni finanziatori, infatti, l’imprenditore avrebbe viaggiato nel Regno Unito e in Qatar alla ricerca di nuovi partner, raggiungendo un accordo da 45 milioni di dollari con un fondo di investimento legato alla famiglia reale qatariota. “Il senatore Menendez ha accettato consapevolmente le tangenti in cambio di azioni che avrebbero aiutato Daibes e il governo del Qatar”, si legge negli atti giudiziari. Lo scorso ottobre, nei confronti di Menendez sono state emesse accuse simili in relazione alle tangenti che il senatore avrebbe accettato in cambio di azioni che avrebbero beneficiato il governo egiziano. (Was)