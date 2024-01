Energia: governo Egitto, aumento del 20 per cento di prezzi elettricità per uso domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha annunciato oggi un aumento dei prezzi dell’elettricità per uso domestico fino al 20 per cento per chi ne fa un utilizzo limitato. I nuovi prezzi entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del ministero egiziano dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili. Per coloro che consumano una grande quantità di energia elettrica, l'aumento dei prezzi sarà inferiore alla percentuale del 20 per cento. Si tratta della prima variazione dei prezzi dell'elettricità per uso domestico in 18 mesi. Il governo avrebbe dovuto aumentarli nel luglio 2022, come parte di un piano per eliminare completamente i sussidi per l'elettricità, ma la decisione è stata rinviata di sei mesi per ben due volte, sulla base delle direttive presidenziali. Il governo ha annunciato, inoltre, che l'elettricità verrà interrotta per due ore al giorno, nella fascia oraria dalle 11 alle 17 ora egiziana (dalle 10 alle 16 ora italiana). (Res)