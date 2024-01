Rpt - Sanità: Tripodi (Misto), su situazione nel Lazio Pd faccia mea culpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo e titolo corretto - I consiglieri del Pd del Lazio "stanno girando grottescamente i pronto soccorso di Roma e del Lazio per denunciare quello che è il risultato del loro malgoverno" e "recitano la parte dell'opposizione, quando dovrebbero recitare, nei migliore dei casi, un mea culpa". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Angelo Tripodi. "Come spesso accade il Pd dimentica di aver governato il Lazio, anno nuovo ma vecchio stile. Infatti hanno governato la sanità per ben 10 anni ma sembrano recitare la drammatica metafora dei sei personaggi in cerca di autore - spiega -. Stanno girando grottescamente i pronto soccorso di Roma e del Lazio per denunciare quello che è il risultato del loro malgoverno. E lo capisco, la base li vuole in prima linea e loro recitano la parte dell'opposizione, quando dovrebbero recitare, nei migliore dei casi, un mea culpa e magari fare il tour a chiedere scusa per il profondo rosso lasciato a noi in eredita. La sanità è stata gestita in modo disastroso - aggiunge -, questo lo ha certificato la Corte dei Conti, ma ora fingono stupore, direi imbarazzante se non fosse ridicolo. Dimenticano sempre di aver governato 10 anni, ma capisco anche che devono rispondere al loro elettorato deluso. Non gli rimane che ululare alla luna e glielo lasceremo fare - conclude - mentre provvedimento su provvedimento continueremo a dare risposte ai cittadini". (Com)