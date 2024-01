Ucraina: Servizio di sicurezza blocca telecamere hackerate da Russia per identificare obiettivi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha smantellato due telecamere di sorveglianza a Kiev che la Russia ha hackerato per osservare il funzionamento delle difese aeree nella città e identificare infrastrutture critiche da prendere di mira nell’attacco compiuto oggi. Lo ha reso noto lo Sbu attraverso Telegram. Una delle telecamere si trovava sul balcone di un edificio residenziale ed era usata dai proprietari per monitorare l’area circostante. Dopo che la telecamera è stata hackerata, i servizi russi ne hanno ottenuto il controllo remoto, hanno cambiato l’angolo di osservazione e l’hanno collegata alla piattaforma di streaming Youtube. La seconda telecamera infiltrata era stata installata dai residenti di un complesso residenziale per sorvegliare un parcheggio, ha spiegato lo Sbu. (Kiu)