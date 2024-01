Francia: media, annullato il Consiglio dei ministri di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri francese previsto per domani, 3 gennaio, è stato annullato. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che la notizia arriva mentre continuano a circolare indiscrezioni su un possibile rimpasto di governo. L'Eliseo non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo l'emittente radiotelevisiva "France info", tra i principali nomi dell'attuale squadra di governo che potrebbero essere sostituiti c'è quello della premier Elisabeth Borne. (Frp)