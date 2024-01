Usa: Trump fa ricorso contro la squalifica dalle primarie repubblicane in Maine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto ricorso in appello contro la decisione della segretaria di Stato del Maine, Shenna Bellows, che lo ha escluso dalle primarie repubblicane nello Stato in vista delle elezioni del prossimo novembre. La segretaria di Stato democratica ha stabilito che Trump non può essere eletto alla presidenza sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione, che vieta a chiunque abbia preso parte ad insurrezioni o rivolte di ricoprire incarichi pubblici. Il ricorso dell’ex presidente, depositato presso il tribunale di Kennebec, è arrivato cinque giorni dopo la decisione della Bellows, presa alla luce del ruolo di Trump nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. (Was)