Usa-Italia: Blinken sente Tajani, focus su Gaza, Ucraina e G7

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, hanno discusso la situazione nella Striscia di Gaza, sottolineando la necessità di provvedimenti concreti per porre fine alla crisi umanitaria scoppiata dopo l’escalation del conflitto tra Israele e Hamas, lo scorso ottobre. Entrambi hanno riconosciuto l’importanza di evitare ulteriori escalation sul piano regionale. Blinken e Tajani hanno poi ribadito il sostegno di Italia e Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. I due hanno anche espresso la volontà di collaborare per superare le attuali sfide globali, nel quadro della presidenza di turno italiana del G7. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di promuovere una azione internazionale per il contrasto alle milizie yemenite filo-iraniane Houthi, che stanno attaccando le navi commerciali nel Mar Rosso. Le parti, infine, hanno espresso il sostegno dei due Paesi nei confronti della missione multilaterale ad Haiti. (Was)