Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come abbondantemente promesso nelle settima scorse, Milei ha infatti deciso di sfilare l'Argentina dal novero di Paesi che avrebbero dovuto, dal 1 gennaio, essere parte del potenziamento del gruppo delle cosiddette economie emergenti dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). A metà dicembre, il leader de La libertà avanza aveva scritto una lettera a tutti i capi di Stato del blocco rimarcando la differenza di approccio in "materia di politica estera" rispetto al governo dell'ex presidente, Alberto Fernandez. Fedele alle potenze "occidentali", Stati Uniti e Israele in primis, l'Argentina di Milei non considera "opportuno" entrare in un gruppo ritenuto troppo sensibile agli interessi del "regime comunista" cinese. L'Argentina era stata invitata a far parte del blocco - assieme a Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti -, al termine della riunione tenuta ad agosto. (segue) (Abu)