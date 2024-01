Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio del governo, sottolineano i media locali, è che la trattativa - prima ancora che sui dettagli tecnici - possa poggiare sul sostanziale apprezzamento espresso dall'organismo alle politiche di Milei. Lo staff dell'Fmi ha già promosso pubblicamente il primo pacchetto di riforme economiche annunciato dal ministro Caputo il 12 dicembre, due giorni dopo l'insediamento di Milei: quello che annunciava lo stop alle aste per opere pubbliche, la rimozione dei sussidi per l'acquisto dei prodotti energetici e dei biglietti per il trasporto pubblico, la svalutazione del peso sul dollaro, nel cambio ufficiale, di circa il 100 per cento. "Queste coraggiose azioni iniziali mirano a migliorare significativamente le finanze pubbliche in modo da proteggere i più vulnerabili della società e rafforzare il regime dei cambi. La loro decisiva attuazione aiuterà stabilizzare l’economia e porre le basi per una crescita più sostenibile e trainata dal settore privato", si leggeva in una nota diffusa poche ore dopo l'annuncio. (segue) (Abu)