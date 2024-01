Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là dei sondaggi e della risposta dei mercati, il governo dovrà ora misurare la propria azione in parlamento. In minoranza in entrambi i rami, il governo dovrà cercare di costruire in Aula i numeri per far passare tanto il decreto di necessitò e urgenza pensato per una profonda liberalizzazione della struttura economica e produttiva del Paese, tanto la legge "omnibus" con cui riformare lo Stato in senso liberale. L'aiuto più importante sarà in questi senso quello fornito dalla parte della coalizione di centrodestra (Insieme per il cambio, Jxc) che fa riferimento all'ex presidente, Mauricio Macri, e alla ministra della Sicurezza Patricia Bullrich. Ma l'esecutivo garantisce dialogo e apertura a "tutti coloro" che intendono accompagnare il percorso di riforme, incassando primi segnali di disponibilità anche da altre forze. Ci sarà poi da valutare la ricaduta sociale delle prime, severe, misure di politica economica messa in campo dal governo: almeno nel breve periodo, complice soprattutto un primo allentamento dei controlli sul cambio del dollaro, l'inflazione continuerà a crescere a un ritmo sostenuto, con effetti negativi che potrebbero essere accelerati dagli incipienti tagli alle misure di protezione dei salari varate dall'ultimo governo. Un primo banco di prova si avrà il 24 gennaio con lo sciopero generale indetto dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt). (Abu)