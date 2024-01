Usa: presidente di Harvard si dimette, è per il bene dell’unversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell’università di Harvard, Claudine Gay, ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni, dopo le aspre polemiche in merito alla gestione degli episodi di antisemitismo che si sono verificati nel campus dopo la recente escalation del conflitto nella Striscia di Gaza, lo scorso ottobre. “È con profondo rammarico, anche se con grande amore nei confronti di Harvard, che annuncio le mie dimissioni dall’incarico di presidente”, ha detto la Gay in un comunicato, anticipato dal giornale degli studenti. La ormai ex presidente ha affermato che si è trattato di “una decisione difficile ma necessaria, in modo che la nostra comunità possa affrontare al meglio e superare questo momento difficile”. (Was)