Legge Bilancio: Nevi (FI), da Degni parole incompatibili con sua funzione in Corte conti

- "Marcello Degni, consigliere della Corte dei Conti, pare essersi dimenticato del suo ruolo, che dovrebbe essere super partes e scevro da qualsiasi condizionamento politico", afferma in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri. "Il post apparso sui suoi profili social dimostra infatti esattamente il contrario: attacca il governo, tifa contro il Paese. 'Potevamo farli sbavare di rabbia, dice, taggando persino i compagni del Pd'. Parole gravissime e offensive, ma soprattutto incompatibili con la funzione che esercita: Degni dovrebbe chiedere immediatamente scusa, oltre che dimettersi per lasciare il posto a qualcuno di più adatto a ricoprire un incarico così delicato. Auspichiamo che la Corte dei Conti prenda al più presto provvedimenti", conclude. (Com)