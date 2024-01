Italia-Usa: Tajani a Blinken, libertà di navigazione nel Mar Rosso priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Lo ha reso noto la Farnesina. Confermando l’importanza primaria che l’Italia attribuisce al rapporto con gli Stati Uniti, Tajani ha illustrato le linee guida della presidenza italiana del G7 e ha ricordato che per l’Italia la libertà di navigazione nel Mar Rosso è una priorità assoluta. Nell’affermare la necessità di lavorare a una soluzione diplomatica in Medio Oriente, Tajani ha espresso soddisfazione per l’adozione della risoluzione Onu sull’assistenza umanitaria a Gaza lo scorso 22 dicembre, ha ringraziato gli Usa per la posizione costruttiva e ha ribadito la centralità della cooperazione nell’ambito delle Nazioni Unite per la risoluzione della crisi. “L’Italia rimane impegnata a evitare una regionalizzazione del conflitto e a garantire l’invio di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza. Ora seguiamo con la massima attenzione gli ultimi sviluppi in Libano e nel Mar Rosso per evitare che si aprano altri teatri di crisi”, si legge. “La situazione in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente e l’intelligenza artificiale sono i temi prioritari della nostra presidenza G7”, ha affermato Tajani. “Ho ringraziato l’amico Antony per il sostegno alla nostra agenda, prova evidente di quanto è solido il legame transatlantico” ha aggiunto il vicepremier. “La profonda amicizia che lega Roma e Washington ci consentirà di convergere insieme agli altri partner G7 su azioni concrete che porteranno beneficio a tutti”, ha continuato. (segue) (Res)