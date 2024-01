Italia-Usa: Tajani a Blinken, libertà di navigazione nel Mar Rosso priorità assoluta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha poi espresso al segretario di Stato Blinken soddisfazione per l’eccellente coordinamento bilaterale, in ambito Nato, Quint e G7 sulla formulazione degli impegni di sicurezza nei confronti dell’Ucraina. “Roma e Washington lavorano insieme per una pace giusta e duratura. Kiev può contare sul nostro sostegno. Lo ribadiremo anche insieme ai partner G7”, ha aggiunto. “La stabilità, la sicurezza e la prosperità del Mediterraneo e del continente africano sono centrali nell’agenda della nostra presidenza del G7”, ha sottolineato Tajani, ricordando l’impegno italiano con il lancio del Piano Mattei e la grande attenzione del governo al tema della sicurezza alimentare. “Ho infine confermato al segretario di Stato Blinken che la presidenza italiana del G7 guarderà con grande attenzione all’Indo-Pacifico, una regione in forte crescita e in cui si osserva una crescente competizione", ha concluso il vicepremier. (Res)