Giappone: terremoto, il governo argentino esprime “profondo rammarico”

- Il governo argentino ha espresso "il suo profondo rammarico" per le conseguenze del terremoto in Giappone. Lo riferisce un comunicato del governo argentino. "Il popolo e il governo della Repubblica argentina esprimono il loro profondo rammarico per le conseguenze disastrose – con perdita di vite umane, danni materiali e di infrastrutture – causate dal terremoto di magnitudo 7,6 con epicentro nella regione di Noto, prefettura di Ishikawa, isola centrale di Honshu", recita la nota. Il governo argentino ha espresso "la sua sincera solidarietà alle autorità e al popolo del Giappone".(Abu)