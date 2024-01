Gaza: Usa, irresponsabili le parole di ministri israeliani su ricollocamento palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno criticato le recenti dichiarazioni del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, e del ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, a sostegno del ricollocamento dei palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che le dichiarazioni dei due ministri sono “irresponsabili e provocatorie”, e che “non rappresentano quella che è la politica del governo israeliano, come ribadito più volte dallo stesso primo ministro”, Benjamin Netanyahu. “Affermazioni del genere devono immediatamente cessare”, si legge nel comunicato. Gli Stati Uniti, prosegue la nota, hanno ribadito in maniera “chiara e inequivocabile che Gaza è la terra dei palestinesi, e tale rimarrà, una volta che Hamas non ne avrà più il controllo”. (Was)