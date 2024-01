Brasile: banca nazionale sviluppo economico e sociale finanzierà esportazione di 39 aerei Embraer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) finanzierà l'esportazione di 39 aerei della Embraer con un fondo pari a sei miliardi di reais (l'equivalente di circa 1,2 miliardi di dollari). L'esportazione riguarda tre contratti diversi, con le aziende statunitensi Skywest airlines, American airlines e Azorra aviation holdings LLC. "Il Bndes, in quanto agenzia brasiliana di credito all'esportazione, ha tra i suoi obiettivi quello di offrire condizioni che garantiscano pari competitività agli esportatori brasiliani nel mercato internazionale, generando lavoro e reddito in Brasile" ha dichiarato il presidente dell'istituzione, Aloizio Mercadante. Nel 2023, la banca ha approvato sette sovvenzioni all'esportazione di Embraer fino a 10 miliardi di reais (circa 2 miliardi di dollari) per un totale di 67 aerei commerciali con consegne previste fino al 2025. Queste vengono considerate operazioni strategiche, con l'obiettivo di portare competitività all'export brasiliano e incoraggiare l'attività delle imprese nazionali nel mercato internazionale. Dal 1997 la Bndes ha finanziato circa 25,6 miliardi di dollari per l'esportazione di 1.300 aerei Embraer. (Brs)