20 luglio 2021

- "Anche Nicola Fratoianni e Vittoria Baldino saranno citati per danni in sede civile per le loro false affermazioni". Lo comunica l'ufficio stampa del senatore Maurizio Gasparri.(Com)