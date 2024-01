Usa: scontro auto a Rochester, per ora nessuna prova di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali statunitensi per il momento non hanno trovato prove in grado di collegare ad attività terroristiche l’incidente automobilistico che ha avuto luogo a Rochester, nello Stato di New York, poco dopo la mezzanotte del primo gennaio, a seguito del quale due persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite. Lo ha detto l’agente speciale Jeremy Bell, in carica per l’ufficio dell’agenzia a Rochester, confermando quanto affermato dalla polizia in conferenza stampa. “Il coinvolgimento della task force per il terrorismo è normale in casi del genere: per il momento, non è stato trovato alcun collegamento con attività di natura terroristica”, ha detto. In precedenza, le agenzie federali hanno attivato la task force dopo che il responsabile, il 35enne Michael Avery, morto in ospedale dopo l’incidente, ha lasciato un diario e una lettera di addio nella sua stanza d’albergo, e dopo che a bordo della sua auto sono state trovate diverse bombole di gas. La polizia ha affermato che non è stato ancora possibile risalire ad un movente. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte del primo dell’anno, fuori dal Kodak Center di Rochester dove stava avendo luogo un concerto. Il Suv della Ford guidato da Avery si è schiantato contro una seconda automobile che stava uscendo da un parcheggio. Dopo la collisione, a seguito della quale sono morte le due persone a bordo della vettura colpita, le due automobili hanno colpito la folla sul marciapiede. A quel punto, il gas delle bombole a bordo dell’auto di Avery ha preso fuoco, causando un incendio. (Was)