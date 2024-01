Egitto-Somalia: conversazione telefonica tra i due presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto una telefonata dal suo omologo somalo, Hassan Sheikh Mahmoud. Lo ha affermato il portavoce ufficiale della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. I due hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle modalità per sviluppare la cooperazione congiunta e continuare e approfondire il coordinamento in vari campi in modo coerente con la natura storica delle relazioni tra i due paesi, oltre a toccare le situazioni regionali. Il presidente Sisi ha affermato la ferma posizione dell'Egitto di stare al fianco della fraterna Somalia e di sostenerne la sicurezza e la stabilità. La chiamata è arrivata poche ore dopo la firma di un accordo tra Etiopia e Somaliland che consente ad Addis Abeba di raggiungere il Mar Rosso attraverso un porto. (Ala)