Mobilità: Atac, prosegue rinnovamento binari rete tram Roma su linee 8 e 3 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a partire dall'8 gennaio "verranno sostituiti circa 430 metri di binari lungo la linea tre, nella zona del Parco del Celio. I lavori - si legge ancora - verranno suddivisi in tre fasi: la prima fra via Claudia e via San Giovanni in Laterano, la seconda fra via SS. Quattro e via Labicana e la terza fra via Labicana e Palazzo Manfredi. I lavori dureranno cinque settimane. In primavera, inoltre, è previsto il rinnovo dell'armamento sui tratti di via dei Reti e Piazza Thorvaldsen. Interventi previsti nel periodo estivo del 2024. A partire da giugno e sino a metà ottobre sono previsti lavori di rinnovo profondo del Deposito di Porta Maggiore per renderlo adatto ai nuovi tram: estensione, durata e tipologia dei lavori verranno comunicati per tempo". (Com)