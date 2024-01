Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberalizzazione dell'economia, riforma e snellimento dello Stato, consolidamento dell'asse con gli Stati Uniti. Nelle prime tre settimane di governo, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha reso chiara la strategia che intende portare avanti per far uscire il Paese dalla "emergenza" economica tante volte denunciata negli ultimi mesi. Un piano d'azione accompagnato dal favore dei mercati, soprattutto nei primi giorni, e da sondaggi che descrivono incoraggianti indici di fiducia dell'elettorato. In attesa di capire come l'ambizioso piano di riforme potrà superare le due prove più delicate, l'approvazione di un parlamento nel quale il governo non ha la maggioranza e la risposta delle piazze alla fase più dolorosa del piano di riequilibrio fiscale, il governo si prepara a trattare con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nuove condizioni per smaltire un debito multimiliardario che tiene da anni sotto pressione Buenos Aires. Una trattativa partita col piede giusto, considerato il parere molto positivo con cui il Fondo ha accolto le prime mosse del governo Milei, e che potrebbe essere ulteriormente agevolato dall'asse che l'Argentina di Milei intende rafforzare con il principale azionista dell'organismo finanziario, gli Stati Uniti. (segue) (Abu)