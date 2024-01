Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rotta intrapresa dal governo Milei sembra inoltre riscuotere l'apprezzamento dell'opinione pubblica. L'inchiesta mensile commissionata dall'Università Torquato di Tella alla società Poliqarquia assegna al governo un indice di fiducia (Icg) di 2,86, in crescita del 102,1 per cento su novembre e del 128,4 per cento su dicembre del 2022. Si tratta di un aumento record rispetto a quelli registrati dai due governi precedenti nelle prime settimane di attività: la crescita del governo di Alberto Fernandez, nel 2019, era stata del 17,5 per cento mentre quella di Mauricio Macri, nel 2015, era stata del 79,4 per cento. Rispetto a novembre 2023, l'Icg (che misura la fiducia in una scala da zero a cinque) è aumentato nei cinque componenti: valutazione generale del governo (2,49 punti, +228 per cento(, efficenza nell'amministrazione della spesa pubblica (2,51 punti, +122,9 per cento), preoccupazione per l'interesse generale (2,81 punti, +79,1 per cento), onestà dei funzionari (2,97 punti, +49,9 per cento) e capacità di risolvere i problemi del Paese (3,51 punti, 114,9 per cento). Nei quattro anni di mandato di Fernandez, l'icg medio è stato pari a 1,69 punti, mentre quello di Macri è stato di 2,27. (segue) (Abu)