Argentina: fuori dai Brics e con indici di approvazione record, il governo prepara primo incontro con Fmi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai mercati, l'indice S&P Merval della borsa di Buenos Aires ha chiuso il 2023 con un incremento del 360 per cento. Un dato costruito in gran parte sui risultati che Milei ha ottenuto nel corso dei diversi momenti del percorso elettorale chiuso con la conquista della presidenza. L'indice è cresciuto del 110,94 per cento da gennaio a giugno, spingendosi a una crescita del 118,12 per cento nella seconda metà dell'anno. Ad agosto, mese in cui si sono celebrate le primarie stravinte da Milei, l'indice è cresciuto del 38,86 per cento, con cinque risultati utili consecutivi nei giorni successivi alla pubblicazione dei risultati. A ottobre, con la vittoria al primo turno dell'ex ministro dell'Economia, Sergio Massa, la Borsa registrava una caduta del 12,44 per cento, ma i mercati sarebbero tornati a festeggiare la vittoria di Milei al ballottaggio di ottobre. L'indice registrava una ulteriore crescita nei primi giorni di governo prima di un calo del 4 per cento, nell'ultimo segmento dell'anno, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei primi decreti di governo. (segue) (Abu)