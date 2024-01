Fvg: assessore Infrastrutture, al vaglio soluzioni per ridurre incidenti sulla Cimpello-Sequals

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime cordoglio per l’incidente avvenuto oggi e promette soluzioni per evitare incidenti sulla Cimpello Sequals l’assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante. "L'incidente avvenuto oggi - ha detto - è di una gravità assoluta: esprimo il mio profondo cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie in questo tragico momento. Dai primi rilievi le cause sembrano ascrivibili alla velocità eccessiva, ovvero uno dei più frequenti problemi su questa strada, ma non basta un sistema di sola dissuasione della velocità per risolvere la situazione di rischio. Ragioneremo - rende noto Amirante - sulla possibilità di trasformare questa arteria in una superstrada o valuteremo soluzioni alternative per evitare gli attraversamenti di corsia. In ogni caso - aggiunge l'assessore - velocità elevata e sorpassi effettuati nei tratti con linea continua possono causare incidenti molto gravi. Stante che l'incidentalità sta aumentando in modo esponenziale per distrazione, come risulta dai dati a ciò relativi, non rispettare le indicazioni della segnaletica stradale può essere fatale". (Frt)