Gaza: superate le 22 mila vittime, ucciso a Beirut il numero due di Hamas (2)

- Intanto, in un discorso televisivo, Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, ha affermato che gli oltre 120 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 “saranno rilasciati alle condizioni di Hamas”. Da settimane sono in corso i colloqui mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti per una nuova tregua, dopo quella di fine novembre, volta al rilascio degli ostaggi. Il movimento islamista è “pronto a un governo nazionale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”, ha detto Haniyeh. Il numero uno di Hamas, che risiede a Doha, in Qatar, ha aggiunto: “Qualsiasi accordo sulla questione (politica) senza Hamas è un’illusione, un miraggio”. Da settimane si parla dello scenario successivo all’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza e Israele si oppone a un’autorità gestita dall’Autorità nazionale palestinese. Infine, Haniyeh ha aggiunto: “Non c’è sicurezza o stabilità nella regione se il nostro popolo non otterrà i propri diritti”. (segue) (Res)