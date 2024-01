Gaza: superate le 22 mila vittime, ucciso a Beirut il numero due di Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del futuro dell'exclave palestinese, l'Autorità suprema delle tribù palestinesi nella Striscia di Gaza ha respinto un piano attribuito alle Idf, in base al quale le grandi famiglie locali prenderebbero il posto di Hamas nella gestione del territorio. In un comunicato, Akef al Masry, commissario generale dell'Autorità suprema delle tribù palestinesi, ha dichiarato: "Lo Stato di occupazione (Israele, ndr) cerca di coprire il suo fallimento a Gaza e di creare confusione e conflitti nella società palestinese", sottolineando la necessità di una leadership unificata nella Striscia "per rafforzare la fermezza del popolo e prevenire le opportunità per tutti i piani dell'occupazione". Secondo quanto riferito dall'emittente israeliana "Kan", il piano preparato dalle Idf prevede che i clan e le tribù locali gestiscano e distribuiscano gli aiuti umanitari a Gaza. La Striscia verrebbe quindi divisa in governatorati e distretti, e ogni famiglia gestirebbe un governatorato, ha spiegato "Kan". (segue) (Res)