Concorrenza: Raggi (M5s), giusta nostra battaglia su bancarelle abusive, Mattarella ci dà ragione

20 luglio 2021

- "Abbiamo pagato caro il nostro andare controcorrente per i diritti dei più deboli ma il tempo ci sta dando ragione: la nostra battaglia sulle bancarelle abusive (come anche quella sulla tutela delle spiagge libere) era ed è giusta". Lo scrive sui social l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s Virginia Raggi. Sulle concessioni per il commercio su area pubblica, dopo il Consiglio di Stato, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il provvedimento con il quale il 30 dicembre ha promulgato la legge sulla concorrenza voluta dal governo attuale, il Presidente ha formulato pesantissimi rilievi all'art. 11 che riguarda proprio le ennesime proroghe sull'individuazione della data per la messa a gara del servizio. Mattarella - continua Raggi - richiama integralmente il parere dell'Autorità per la Concorrenza e il Mercato di febbraio 2021 (sollecitato dalla mia amministrazione) che specifica senza alcun tentennamento come le proroghe siano totalmente in contrasto con la direttiva comunitaria servizi, meglio nota come Direttiva Bolkenstein.Lo stesso Presidente cita il caso Roma dicendo che 'appare paradigmatica la vicenda del Comune di Roma che ha, quindi, proceduto a disapplicare il citato comma 4-bis e a avviato la procedura per la messa a gara delle concessioni. Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della disapplicazione da parte del Comune di Roma di tale disposizione interna in quanto incompatibile con la direttiva servizi'". (segue) (Com)