Concorrenza: Raggi (M5s), giusta nostra battaglia su bancarelle abusive, Mattarella ci dà ragione (2)

- È il 2 gennaio 2024, "consentitemi di iniziare l'anno togliendomi qualche sassolino dalle scarpe -scrive Raggi - , perché le persone hanno il diritto di sapere come sono andate le cose e chi ha ostacolato l'amministrazione del M5s Roma da me guidata ha il dovere di riflettere. Il parere dell'Autorità per la Concorrenza e il Mercato di febbraio 2021 nasce da una mia specifica nota con la quale chiedevo se le nuove proroghe, allora contenute nel D.L. n. 34 del 2020, fossero legittime. Avevo la necessità di trovare una 'exit strategy' rispetto alle norme che continuavano a ingessare il settore delle bancarelle, impedendo di fatto non solo nuovi ingressi ma, soprattutto, il riordino dell'intero settore. Sapete bene quanto fui attaccata per questa scelta: non c'era parte politica che avesse davvero a cuore l'interesse pubblico o, semplicemente, avesse il coraggio di cambiare le cose, preferendo tutelare a prescindere l'intera categoria degli ambulanti, sicché la mia richiesta di parere destabilizzava l'intero sistema. Il parere ci disse che potevamo disapplicare la norma di legge, poiché in contrasto con le normative eurounitarie, avviando le nuove procedure di gara e così provammo a fare, trovando notevoli difficoltà anche in seno agli stessi uffici di Roma Capitale che, timorosi, non osavano toccare un settore da sempre tutelatissimo. Con pochi coraggiosi avviammo anche qualche gara, la cui correttezza è stata confermata dal Consiglio di Stato. Oggi l'ennesima conferma che le mie scelte furono corrette e l'anno non poteva iniziare in maniera migliore". (Com)