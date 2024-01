Legge Bilancio: Gasparri (FI), parole Degni dimostrano sua scarsa lucidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole del membro della Corte dei Conti, Degni, che difende il suo operato dicendo che era una critica all'opposizione, non solo confermano che è vero quello che ha scritto sui social, ma dimostrano la scarsa lucidità di questa persona. Sono quasi le ore 19 della sera, del 2 gennaio, e ancora non è stato cacciato. Provvedano con immediatezza", dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Altrimenti chiederò un incontro urgente al presidente della Corte dei Conti perché non possiamo immaginare che il Parlamento, i ministeri, i bilanci dello Stato, le Regioni e tutte le galassie del sistema pubblico debbano essere sottoposte a verifiche e controlli di un organismo che ha al suo interno una figura come Degni. Agiscano subito. La giornata sta finendo, non perdano tempo", conclude. (Rin)