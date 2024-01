Libano: premier Miqati condanna attacco a Beirut, è "un nuovo crimine israeliano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha condannato il presunto attacco di Israele nella periferia sud di Beirut, definendolo "un nuovo crimine israeliano che mira sicuramente a portare il Libano in una nuova fase di scontri". Lo ha reso noto l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui Miqati ha affermato: "Questa esplosione è un nuovo crimine israeliano che mira sicuramente a portare il Libano in una nuova fase di scontri, dopo i continui attacchi quotidiani nel sud, che portano a un gran numero di martiri e feriti". L'attacco è inoltre "una chiara risposta agli sforzi che stiamo facendo per allontanare dal Libano lo spettro della guerra in corso a Gaza", ha detto il primo ministro, chiedendo alla comunità internazionale di "fare pressione e fermare Israele". "Il Libano è impegnato, come lo è sempre stato, a rispettare le risoluzioni internazionali, in particolare la risoluzione 1701 (dell'Onu, ndr), ma a essere interpellato per le sue violazioni e trasgressioni è Israele, che non ne ha ancora abbastanza di uccisioni e distruzioni, ed è diventato chiaro a tutti che (...) è necessario dissuaderlo e fermare la sua aggressione", ha proseguito Miqati. (Lib)