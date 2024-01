Mobilità: Atac, prosegue rinnovamento binari rete tram Roma su linee 8 e 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì prossimo, 8 gennaio, "riprendono i lavori di ammodernamento delle linee tram di Roma. In particolare, si completeranno i lavori di rinnovo della linea 8 e insieme si effettueranno lavori di sostituzione dei binari su parte della linea 3". Lo si legge in una nota di Atac. Si completa il rinnovo della linea 8. Lunedì prossimo, 8 gennaio, riprenderanno i lavori di ammodernamento della linea 8 riguardanti i tratti di binario di Ponte Garibaldi. I lavori verranno divisi in quattro fasi, le prime due fra Lungotevere De' Cenci e Via Arenula, prima da un lato e poi dall'altro, e le altre due fasi nel tratto fra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, anche qui prima da una parte e poi dall'altra. Complessivamente verranno sostituiti circa 145 metri di binari. I lavori dureranno cinque settimane. La riapertura della linea, che sarà interamente sostituita da bus, avverrà dopo i collaudi e le necessarie autorizzazioni degli enti". (segue) (Com)