Fvg: presidente Consiglio regionale, cordoglio per vite spezzate incidente su Cimpello-Sequals

- Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso a nome dell’assemblea vicinanza e cordoglio ai famigliari delle vittime dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Strada statale 354 Cimpello-Sequals, in cui hanno perso la vita una volontaria della Croce rossa italiana, una paziente trasportata in ambulanza e il conducente di un camion. “Queste sono notizie che non vorremmo mai ricevere - ha detto Bordin -. Un sentito ringraziamento va a tutti quei lavoratori e volontari che si mettono ogni giorno con il proprio servizio a disposizione della comunità". (Frt)