Usa-Regno Unito: Blinken sente omologo Cameron, focus su Gaza e Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo britannico, David Cameron, con cui ha discusso la situazione nella Striscia di Gaza, nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, hanno ribadito la necessità di rafforzare la tutela dei civili e garantire la consegna degli aiuti umanitari. Entrambi hanno concordato sull’importanza di una azione multilaterale per gestire la minaccia globale rappresentata dalle milizie filo-iraniane Houthi, che stanno attaccando le navi commerciali nel Mar Rosso. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla cooperazione bilaterale per sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia. (Was)