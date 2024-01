Caso Pozzolo: Silvestri (M5s), destra usa voti per privilegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché un deputato va ad una cena di Capodanno con la pistola carica e la tira fuori per fare il pistolero? Anche voi avete festeggiato il Capodanno così? Non credo proprio. Sono sicuro che nessuno di voi è come Emanuele Pozzolo, il geniale candidato di Giorgia Meloni che spara per festeggiare il primo dell'anno, ferisce persone incolpevoli, vive da Tex Willer e ora si rifiuta di consegnare i vestiti usati quella sera e sui quali si dovrebbe verificare la presenza di polvere da sparo". Lo afferma su Facebook Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Questo episodio dimostra ancora una volta l'arroganza di questa destra, che continua a scambiare il consenso elettorale per il diritto all'impunità - aggiunge il parlamentare -. Ormai è chiaro che Giorgia Meloni non riesce più a controllare i suoi sodali. Tra chi ferma i treni in corsa e chi si ritrova implicato con quadri rubati e acquisti di case poco chiari, la classe dirigente di questo governo sta mostrando una pochezza mai vista. Si spartiscono il Paese come in una grande abbuffata e a rimetterci sono gli onesti, i cittadini per bene che pagano le tasse. Nel nostro Paese c'è ancora una questione morale molto forte, ed è dovere del Movimento cinque stelle battersi - conclude Silvestri - affinché la correttezza e l'etica non vengano considerate qualità accessorie, ma i pilastri della buona politica".(Rin)