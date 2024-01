Ucraina-Regno Unito: Zelensky a colloquio con Sunak, focus su difesa aerea e capacità a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il premier britannico Rishi Sunak a proposito “del persistente terrore aereo russo contro le città ucraine”. Lo ha reso noto Zelensky. “Negli ultimi cinque giorni il nemico ha lanciato almeno 500 tra missili e droni contro l’Ucraina”, ha ricordato il capo dello Stato in un messaggio su X. “Sono grato al Regno Unito per il suo aiuto sostanziale nel migliorare la difesa aerea dell’Ucraina, in particolare con radar, sistemi avanzati antidrone e missili”, ha continuato. “Abbiamo discusso della cooperazione, con un’enfasi particolare sulla difesa aerea e le capacità a lungo raggio”, ha spiegato Zelensky. E’ stato anche riconosciuto “il lavoro produttivo sull’accordo bilaterale sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina dopo la dichiarazione del G7 a Vilnius”. (Kiu)