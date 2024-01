Legge Bilancio: Pittalis (FI), parole Degni imbarazzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Marcello Degni "sono imbarazzanti, nonché incompatibili con il suo ruolo: bene ha fatto la Corte dei conti a prendere le distanze, ora auspichiamo che prenda provvedimenti immediati. Sono affermazioni, infatti, che violano il principio di terzietà che dovrebbe essere il mantra assoluto di chi ricopre incarichi così delicati. Degni si è schierato apertamente contro il governo, dimostrando di non essere super partes, quanto piuttosto un estremista di sinistra, fazioso, e offensivo, che arriva persino a tifare contro gli interessi dell'Italia pur di fare 'sbavare di rabbia' gli avversari politici". Lo afferma, in una nota, in merito alle dichiarazioni di Degni, consigliere della Corte dei conti, sulla legge di Bilancio, Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, che aggiunge: "Tutto questo non è tollerabile, così come è inaccettabile il silenzio della sinistra, sempre pronta a chiedere chiarimenti e dimissioni, che invece oggi, davanti a un comportamento così irrispettoso dei cittadini e delle istituzioni, tace".(Com)