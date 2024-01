Lavoro: Paita (Iv), basso tasso occupazione femminile uno dei mali dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nel 2024, ma conciliare maternità e lavoro per le donne italiane continua ad essere un'impresa. Il basso tasso di occupazione femminile è uno dei mali dell'Italia, come conferma il rapporto del servizio Studi della Camera. È incredibile che tante donne siano ancora costrette a dover scegliere tra lavorare e avere figli". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Se una donna su cinque lascia il lavoro quando diventa madre è evidente che c'è un enorme problema di servizi, di cui l'intera società deve farsi carico. Servono asili nido, welfare aziendale, sostegni. La natalità - aggiunge la parlamentare - si incentiva favorendo il lavoro femminile. Non a caso, i paesi che fanno più figli sono quelli in cui c'è un numero maggiore di donne occupate. E dalle parti di Fratelli d'Italia non tutti sembrano averlo capito: prima tagliano i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli asili, poi dimostrano di non volere che le donne siano protagoniste del loro destino, come la senatrice Mennuni". (Rin)