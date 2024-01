Sardegna: Regionali 2024, accordo fra M5S e movimento indipendentista A Innantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

22 luglio 2021

L'albero eradicato, vessillo dell'antico Giudicato d'Arborea e simbolo del movimento indipendentista A Innantis entra a far parte dello stemma del Movimento 5 Stelle. L'accordo fra i due partiti è stato ufficializzato oggi dal coordinatore regionale del M5s Ettore Licheri, dalla candidata presidente della coalizione Pd-M5S, Alessandra Todde e dal leader di A Innantis, Franciscu Sedda. L'accordo tra i due movimenti non riguarda solo il simbolo, ma si riflette anche nella composizione delle liste, che accoglieranno, come sottolinea Licheri, "alcuni alfieri dell'indipendentismo sardo". L'indipendentismo proposto è definito da Licheri come "moderno", un concetto di autodeterminazione del popolo sardo legato alla transizione verso una Sardegna nuova, focalizzata su indipendenza energetica, idrica e lavorativa. "È un progetto che abbandona i vecchi steccati del 900", aggiunge il coordinatore regionale. Franciscu Sedda sottolinea che l'obiettivo non è solo dire "no" alle imposizioni continentali, ma anche proporre nuove vie per raggiungere l'indipendenza nei vari settori. Questo accordo, enfatizza, è un "matrimonio nato e costruito tutto in Sardegna", e sottolinea che se ci fosse stato un accordo romano su Alessandra Todde, questa iniziativa non sarebbe esistita. (segue) (Rsc)