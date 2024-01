Sardegna: Regionali 2024, accordo fra M5S e movimento indipendentista A Innantis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Todde rimarca l'importanza dell'accordo, mettendo l'autodeterminazione al centro del programma politico. Riguarda temi cruciali come lo Statuto e gli strumenti legati all'autonomia, fondamentali per una politica differenziata su questioni vitali come energia, economia e fiscalizzazione. Infine, un appello a chi è ancora fuori: sia ai Progressisti che agli altri indipendentisti che hanno aderito alla coalizione di Renato Soru. Sedda annuncia che se vorranno tornare, saranno accolti a braccia aperte. La politica sarda si prepara così a un confronto e a una ridefinizione che promettono di essere memorabili. "L'accordo presentato oggi con la lista indipendentista sarda A Innantis è un passo importante verso l'evoluzione del M5S e della cultura sarda - dichiara la senatrice pentastellata Sabrina Licheri - Da sempre la Sardegna - spiega - si è contraddistinta per questo tipo di movimenti che si stanno evolvendo e che stanno superando i vecchi dogmi. L'appoggio alla candidatura alla presidenza regionale in favore di Alessandra Todde da parte di A Innantis va nella direzione di una Sardegna nuova e dinamica che al contempo conferma le sue radici di terra legata alle proprie tradizioni e alla propria cultura millenaria". (Rsc)