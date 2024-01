Venezia: per l'Epifania divieto per i falò spontanei, multe fino a 500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del prossimo 6 gennaio, festività dell'Epifania, il comune di Venezia ha ricordato che secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, tutto l'anno "nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato, ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura". Inoltre, secondo l'ordinanza 948/2023, valida fino al 30 aprile di quest'anno, "vige il divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa. Questo al fine di limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale". Sono quindi vietati tutti i "pan e vin" non autorizzati dal Comune. Per chi dovesse violare le disposizioni, sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.(Rev)