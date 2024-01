Giappone: Airbus conferma che un A350-900 è stato coinvolto in incidente aereo ad Haneda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha confermato che un A350-900 operato dalla compagnia Japan Airlines è stato coinvolto in un incidente durante il volo Jal516 dall'aeroporto di Sapporo New Chitose all'aeroporto internazionale di Haneda poco dopo le 17:47 (ora locale). Lo ha reso noto la società con un comunicato. Tutti i 367 passeggeri e i dodici membri dell'equipaggio a bordo hanno evacuato l'aeromobile. L'A350 è entrato in collisione con un aeromobile Dhc-8 in fase di atterraggio ad Haneda. Le autorità giapponesi hanno successivamente confermato che cinque delle sei persone a bordo del Dhc-8 non sono sopravvissute. Le circostanze esatte dell'evento sono ancora sconosciute. L'aeromobile coinvolto nell'incidente, registrato con il numero Ja13xj, era l'Msn 538, consegnato a Japan Airlines dalla linea di produzione il 10 novembre 2021. Era dotato di motori Rolls-Royce Trent Xwb. In conformità con le raccomandazioni dell'allegato 13 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao), Airbus fornirà assistenza tecnica al Bureau d'enquetes et d'analyses (Bea) francese e al Japan Transport Safety Board (Jtsb) incaricato delle indagini. A tal fine, Airbus sta attualmente inviando un team di specialisti per assistere le autorità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili informazioni consolidate e Airbus sarà autorizzata a rilasciarle. “Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno alle famiglie, agli amici e ai cari delle persone coinvolte da questo incidente”, si conclude il comunicato. (Com)