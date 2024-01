G7: al via la presidenza italiana, oggi telefonata Tajani-Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio l’Italia ricopre la presidenza del G7, un foro che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nella tutela del sistema internazionale basato sulle regole e i valori democratici e nel far fronte alle sfide del nostro tempo. Sotto la guida del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, si legge in una nota della Farnesina, verranno organizzate quattro delle riunioni ministeriali G7: due riunioni dei ministri degli Esteri ad aprile (Capri) e poi in autunno a Fiuggi; una riunione dei ministri del Commercio internazionale a luglio (Reggio Calabria) e una riunione dei ministri dello Sviluppo in autunno (Pescara). L’anno della presidenza italiana del G7 avrà il suo culmine nel vertice dei capi di Stato e di governo che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospiterà a Borgo Egnazia (Puglia) in giugno. Specifiche sessioni ministeriali saranno dedicate ai principali argomenti dell’attualità internazionale, da Industria e spazio, a Infrastrutture e trasporti, passando per Economia, Turismo, Giustizia, Ambiente, Salute e Agricoltura. (segue) (Com)