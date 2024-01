G7: al via la presidenza italiana, oggi telefonata Tajani-Blinken (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto con tutti i protagonisti globali sarà uno dei temi cardine della presidenza dell’Italia, consapevole del fatto che la complessità delle sfide globali richiede un confronto profondo e senza barriere, che guarderà anche all’area dell’Indo-Pacifico, una regione in forte crescita e al centro di una crescente competizione internazionale. La presidenza italiana non mancherà di affrontare temi decisivi come: cambiamento climatico e perdita di biodiversità; commercio internazionale basato sulle regole; transizione digitale, incluso lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale; raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile; il nesso tra sviluppo e migrazioni. “L’Italia confermerà con chiarezza nell'agenda del G7 le questioni migratorie”, ha commentato il vicepremier. “Si tratta di una priorità che il governo ha posto in ogni sede e su cui abbiamo avviato a luglio un percorso condiviso con la comunità internazionale, lanciando il “Processo di Roma” con la Conferenza su migrazioni e sviluppo che abbiamo ospitato alla Farnesina, coinvolgendo i Paesi del Mediterraneo, africani e del Golfo”. Nell’affrontare temi e sfide tanto complessi, la presidenza italiana cercherà di distinguersi per un metodo improntato al dialogo e alla collaborazione, mantenendo sempre fermi i capisaldi del rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, lavorando insieme ai partner per cercare soluzioni innovative in grado di promuovere la stabilità nei principali quadranti di crisi e lo sviluppo sostenibile delle economie emergenti, conclude la nota. (Com)