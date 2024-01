Caso Pozzolo: Magi (Più Europa), da Fd'I responsabilità politica di voler armare Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sapete quale è stato il mezzo più utilizzato per gli omicidi nel 2022? Le armi da fuoco. E per la maggior parte, si è trattato di armi legalmente detenute. Eppure da anni è in corso una campagna politica della destra italiana per armare il Paese, fomentando il senso di insicurezza dei cittadini con la xenofobia e l’intolleranza e fornendogli non risposte pacifiche e politiche, ma con la propaganda della cultura delle armi. L’ultima, quella di dare i fucili da caccia ai sedicenni. E si dicono pure pro-life! Ecco perché nella vicenda del deputato Pozzolo e in quel nel tragicomico e fantozziano Capodanno con Delmastro, c’è tutta la responsabilità politica di Fratelli d’Italia che rincorre l’incubo di un Paese a mano armata di giustizieri fai da te”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che continua: “Questo non è mettere i cittadini nelle condizioni di difendere le libertà personali o la proprietà privata, ma alimentare l’insicurezza generale di avere più armi da fuoco in circolazione. Un progetto tanto raccapricciante quanto tragico soprattutto se a guidarlo sono personaggi del ‘calibro’ di Delmastro e Pozzolo”. (Rin)