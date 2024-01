Regno Unito: una diagnosi di cancro al minuto da qui al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito verrà fatta una diagnosi di cancro al minuto da qui al 2040. Lo ha riferito Michelle Mitchell, amministratrice delegata di Cancer Research Uk, ripresa dal quotidiano “The Times". Mitchell ha spiegato che i numeri delle diagnosi sono in aumento e gli investimenti nella ricerca non riescono a tenere il passo. "Ci sono segnali preoccupanti all'orizzonte" e “ora è il momento di agire per mantenere una posizione di leadership a livello globale nei decenni futuri", ha detto. Il governo si è impegnato a fare del Regno Unito una “superpotenza scientifica”. Tuttavia, Mitchell ha affermato che, oltre all'impatto della Brexit e dell'interruzione degli studi clinici durante la pandemia di Covid-19, il Regno Unito soffre di una mancanza di finanziamenti rispetto a nazioni come gli Stati Uniti. "Per essere competitivi nel campo della ricerca contro il cancro, per avere una posizione di leadership a livello globale, occorre fare di più. Rischiamo di perdere terreno", ha concluso Mitchell. (Rel)