Lombardia: Majorino (Pd), ignobili i tagli ai sussidi dei disabili

- "Ignobili i tagli ai sussidi dei disabili, ridicole le rassicurazioni della giunta Fontana". Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino liquida così il taglio dei contributi delle misure per i disabili gravi e gravissimi, deciso dalla giunta regionale il 28 dicembre scorso e le successive rassicurazioni della giunta. "La Regione - attacca Majorino- come stanno denunciando anche le associazioni, con questo provvedimento di fatto taglia i sussidi a moltissime persone con disabilità gravissima assistite solo dai famigliari, il che non è accettabile perché già oggi le risorse bastano a malapena a coprire l'assistenza necessaria. La Giunta Fontana vuol far credere che entro cinque mesi tramite i Comuni saranno erogati altri servizi dedicati, al momento inesistenti e tutti da costruire, senza risorse aggiuntive. Una rassicurazione ridicola. Nella realtà si lasciano migliaia di famiglie che già vivono una condizione di gravissima fragilità ancora più sole". "Si promettono servizi- conclude Majorino- che certo servirebbero, ma che ad oggi non ci sono e si tagliano i sussidi, l'unico aiuto concreto su cui possono contare le famiglie. Non è accettabile. I sussidi non devono essere ridotti, caso mai aumentati e i servizi garantiti con risorse aggiuntive. Noi ci batteremo contro un provvedimento iniquo, così come ci siamo battuti contro i tagli alle politiche sociali compiuti nel bilancio regionale approvato poco prima di Natale".(Com)