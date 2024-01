Roma: resti umani sotto tangenziale Tor di Quinto, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma per risalire all’identità e alle cause della morte di una persona il cui corpo è stato trovato ieri in avanzato stato di decomposizione. Ad segnalare ai carabinieri quello che ormai era soltanto uno scheletro umano è stato un senzatetto cittadino romeno che ha trovato i resti sotto il viadotto della tangenziale Tor di Quinto in uscita dal Gra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ponte Milvio e i loro colleghi del reparto investigativo di via in Selci. I resti sono stati recuperati e trasportati al Policlinico Gemelli dove verranno sottoposti ad autopsia. (Rer)