Germania: Noelke (Fdp), rischio scissione nel partito

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) rischia la scissione, se non verranno ricomposte le divergenze tra i suoi membri contrari e quelli favorevoli alla partecipazione al governo con il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e i Verdi. È quanto affermato da Matthias Noelke, già deputato della Fdp al Bundestag e tra i promotori del sondaggio che ha recentemente coinvolto la base dei liberaldemocratici sulla permanenza nell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. La rilevazione si è conclusa con i favorevoli al 52 per cento e i contrari al 48 per cento. Tra i sostenitori del “no”, Noelke ha dichiarato in un'intervista all'emittente televisiva “Zdf”: “Potremmo essere una minoranza, ma siamo una minoranza molto ampia che deve essere ascoltata adesso”. Per l'ex deputato, molti liberaldemocratici hanno votato per restare nel governo soltanto perché resi insicuri dai possibili sviluppi futuri. “In termini di contenuti”, ha osservato Noelke, quanti nella Fdp sono per l'uscita dall'esecutivo hanno “la maggioranza” nel partito. Secondo l'ex deputato, “adesso il compito è tenere uniti” i due fronti, “altrimenti si rischia una scissione” nella Fdp. Per evitare una spaccatura, la Fdp deve cambiare rotta. Secondo Noelke, il partito si deve impegnare per il rispetto del “freno all'indebitamento” nel 2024 e per l'abolizione completa del contribuito di solidarietà. Si tratta rispettivamente del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca e della sovrattassa introdotta nel 1991 per finanziare la riunificazione della Germania. (Geb)